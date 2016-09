Van peeskamer tot radiostudio

De showroom van Frümel is ondertussen mooi ingericht, zoals je dat van een vintage meubelzaak verwacht. Hun 'echte' winkel is in Overvecht. De showroom van 12 vierkante meter aan de Hardebollenstraat is hun 'voet in het centrum'.



Roel Beurskens (30): ,,En dat werkt! Mensen komen in Overvecht, doordat ze hier onze naam op de ruit hebben zien staan of halen hier hun bestelling op.'' De sfeer in het straatje bevalt de ondernemers goed. Haenraets: ,,Het is net een klein dorp. Iedereen kent elkaar en groet elkaar. Als je een schroevendraaier zoekt, leen je die zo bij je buurvrouw.''