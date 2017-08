Van Schelven waarnemend burgemeester Bunnik

Van Schelven was tot 2016 burgemeester van Culemborg en draagt de keten tot eind 2018. Dat is een vrij lange periode voor een waarnemend burgemeester, aldus commissaris van de Koning Willibrord van Beek. Die heeft de fractievoorzitters twee keuzes gegeven: Van Schelven of een andere kandidaat. De keuze is unaniem op Van Schelven gevallen.