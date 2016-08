Van Seumeren overweegt vertrek als voorzitter VV De Meern

Met de zondag 1 wilt u graag naar het hoogste amateurniveau, terwijl anderen daar sceptisch over zijn. In hoeverre speelt dat mee in uw afweging?

,,Binnen een bestuur - en dat heb je overal - zijn er altijd mensen die zeggen dat amateurvoetbal er voor iedereen is. Dat vind ik heel goed te billijken. Tijdens de laatste ledenvergadering heb ik wel een balletje opgegooid en de vraag gesteld: wat willen we nou? Ik ben voorstander om met de zondag 1 zo hoog mogelijk te spelen. Dat ben je als grote club, met meer dan 2000 leden, min of meer verplicht. Ik heb de leden gevraagd hun hand op te steken en kreeg de indruk dat de meesten dat willen. En dat geldt ook voor het bestuur, voor zover ik dat nu kan inschatten."



Wat moet daarvoor gebeuren?

,,Heel belangrijk is dat we blijven presteren. Of het teleurstellend is dat de zondag 1 uit twee wedstrijden één punt pakte? Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Wel vind ik dat we ons heel aardig hebben versterkt, bijvoorbeeld met Rick Kruys. Ik vind ook dat we te weinig toeschouwers trekken. Dat valt me tegen, maar ik weet niet hoe dat komt. Misschien heeft het te maken dat veel supporters van De Meern bij FC Utrecht zitten. Wat ik wel erg positief vind, is hoe de jeugd zijn plek heeft gevonden. Daar ben ik erg gelukkig mee."



Hoe groot is de kans dat u toch aanblijft?

,,Hou het maar op fifty-fifty."