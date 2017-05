Van Zanen in Düsseldorf: Tourstart was 'fröhlich gelbes Event'

De Tourstart in 2015 in Utrecht was een 'fröhlich gelbes Event'. Dat zei burgemeester Jan van Zanen van Utrecht vanmorgen in Düsseldorf. Hij is in de Duitse stad om met zijn Duitse collega Thomas Geisel ervaringen te delen over de Tourstart.