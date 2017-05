Van Zanen maakt de verwachtingen waar

Dat laatste heeft Van Zanen zeker: hij is altijd in voor een geintje. Flamboyant is Van Zanen niet, maar hij is wel iemand die zich makkelijk onder de inwoners begeeft en op veel plekken zichtbaar is. Een prettig bestuurder. De grootste kritiek is dat hij nooit een crisis hoefde te bezweren. Maar daar kan hij zelf natuurlijk niks aan doen, of het moet al zijn dat hij alle crises bezworen heeft voor ze zich aandienen.



Na Wolfsen (die trouwens óók humor had) was Utrecht toe aan een type Van Zanen. En die maakt de verwachtingen waar. Maar stel nu dat Van Zanen de opvolger was van Ivo Opstelten; een beetje zo'n zelfde soort VVD-burgemeester. Dan hadden de kaarten anders gelegen. Dan was er wellicht behoefte geweest aan afstandelijker type. Een wij-weten-wat-goed- voor-u-is-PvdA'er, die zijn sporen heeft verdiend in het wetenschappelijk bureau van de partij, in plaats van goedlachse VVD'ers die voorop gaan in de polonaise. Een gemeente krijgt de burgemeester die ze verdient. Utrecht wilde een Van Zanen, kreeg een Van Zanen en is - terecht - blij met Van Zanen.