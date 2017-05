Vandaag afkoelen? 'Zwemmen in rivier is levensgevaarlijk'

Zwemmen in vaargeul verboden

Zwemmen in de vaargeul is ronduit verboden. Wie daar wordt betrapt riskeert een boete van 140 euro. ,,Een schip kan niet zomaar uitwijken of remmen’’, zegt Rijkswaterstaat. Zwemmers kunnen onder een schip gezogen worden of plotseling kramp krijgen. En ze lopen kans om zich te verwonden aan dingen die onder water liggen.



Zwemmen in en om havens is ook taboe. Ook Grindgaten trekken veel zwemmers. Waterschappen raden zwemmen daar ook af omdat de waterkwaliteit er niet wordt gecontroleerd. Plassen waar dat wel het geval is staan op zwemwater.nl