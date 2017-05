Als het ergens in een grote Nederlandse stad druk kan zijn op de terrassen, dan is het wel in Utrecht. In Utrecht delen gemiddeld 651 inwoners één terras. En niet alleen in de stad is het druk. Ook aan de randen van het centrum is het vechten voor je plekje.

Met temperaturen die de 30 graden bijna aantikten, een strakblauwe hemel en het feit dat veel mensen de dag na Hemelvaart vrij waren, was het geen wonder dat de horecabazen gisteren een vreugdedansje deden. Waar je ook keek, overal zaten de terrassen overvol. Toeristen genoten van het uitzicht op de gracht bij de Winkel van Sinkel en wie in de avond een hapje wilde eten, moest dringen voor een tafeltje aan een van de vele restaurants aan de werfkelders.

Of je nou bij Orloff op ’t Wed keek, of bij café Ledig Erf: overal was het druk en gezellig. Het witbier en de rosé stond vrijwel overal op tafel. ,,Dit blijft gewoon een van mijn favoriete plekjes”, zei Nina de Waal (23), die bij het Louis Hartlooper Complex zat. ,,Ik woon een paar straten verderop, voor mij is dit het dichtst bij het centrum.” Ook tegenover het Ledig Erf, bij de relatief nieuwe restaurants Stelios en Speck zaten de terrassen vol. Maar wie niet op de overvolle terrassen in het centrum wil zitten, kan ook terecht aan de randen van de stad. Aan de Oosterkade bijvoorbeeld, bij Orloff aan de Kade.

Volledig scherm Bezoekers genieten van de zon op de Helling. © Erik van 't Woud

Utrecht-Zuid

Maar ook nog iets verderop, bij Klein Berlijn aan de Helling in Utrecht-Zuid. Hier kon iedereen zijn hart ophalen. De echte zonliefhebbers konden hier de laatste hete zonnestralen meepakken. Maar wie iets meer in de schaduw wilde zitten, kan dat ook. En voor wie even verkoeling nodig had, was daar het water van de Vaartsche Rijn om even in te verkoelen. ,,Ik hoef niet per se naar de stad”, zei Erik Wol. ,,Waarom zou ik die extreme drukte willen opzoeken? Hier schijnt de zon ook en het is veel gezelliger.”

Wat de druk op de terrassen in Utrecht een klein beetje verlicht, is het feit dat er om de haverklap nieuwe tentjes worden geopend, zoals Roost aan de Singel. Tot een paar jaar terug moest geen Utrechter eraan denken hier te flaneren of te genieten van een drankje, maar nu is het vechten voor een plekje aan het groen of aan het water. Zet ergens een paar banken, wat stoelen, een bar en wat drankjes neer en de Utrechters komen er vanzelf naartoe. Met de hulp van de zon natuurlijk.