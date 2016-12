Vandalen richten ravage aan in Augustinuskerk

Een parochiemedewerkster ontdekte de ravage vanochtend. ,,Er zat een trapleuning los, laden en kastdeuren waren opengetrokken en geforceerd en er lag een kapotgescheurde bijbel in een steegje naast de kerk'', somt pastoor Ton Huitink op. Hij vermoedt dat de schade in de duizenden euro's loopt.



Geluk bij een ongeluk is dat de kerk op dit moment gesloten is voor bezoekers, omdat het gewelf van het kerkgebouw gerestaureerd wordt. In november kwam opeens een deel van het plafond naar beneden gevallen, waardoor reparatie noodzakelijk was. Daarom zijn ook de meest waardevolle spullen uit de kerk weggehaald.



,,Ze zijn echt overal geweest'', constateert een nuchtere Huitink. Hij heeft er geen idee van met welk doel de kerk zo beschadigd is. ,,Daar kunnen we echt alleen maar naar gissen. Als het ze om het geld te doen was, hoeven ze niet terug te komen, want dat is er eenvoudigweg niet.''



De politie is langs geweest om een aangifte op te nemen.