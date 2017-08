Vandalen slopen doel bij FC Breukelen

Het doel is waarschijnlijk gesloopt in de nacht van vrijdag op zaterdag. De deklat is naar beneden gebogen en maakt een forse knik. Het doel is niet meer te repareren, zegt secretaris Wim Kragten. „Waarschijnlijk zijn ze er met meerdere personen aan gaan hangen. Of er is een touw gebruikt.” De club hoopt dat mensen met informatie over de daders zich melden.