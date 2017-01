Vandalen vernielen auto gehandicapte vrouw in Utrecht

Van der Laan raakte op 27-jarige leeftijd arbeidsongeschikt door reuma en is sindsdien afhankelijk van de rolstoel én van een uitkering. Met hulp van een goede vriendin en haar moeder kon ze wel het autootje aanhouden en aan laten passen zodat ze nog buiten de deur komt. Bij Griftsteede maakt ze flyers en is ze koffiejuf tijdens het ‘burenbakkie’ voor oudere bewoners uit de wijk. ,,Ik rijd toch al gauw een tank per maand leeg.’’



Nu dreigt dat allemaal over te zijn, omdat ze met haar bijstandsuitkering nooit zelf een andere auto kan kopen. ,,Degenen die dit hebben gedaan, weten niet wat ze aanrichten. In feite hebben ze mijn benen er afgeknald. Ik moet nu aan vriendinnen of mijn moeder vragen om boodschappen voor me te doen. Ze hebben mijn vrijheid afgepakt. Ik heb al doembeelden voor me hoe ik in mijn flatje kan gaan zitten kijken hoe de geraniums groeien.’’