Vastgebonden katje overlijdt: 'Wat ongelooflijk triest'

,,Ik kan me niet voorstellen dat mensen hiertoe in staat zijn. Wat ongelooflijk triest'', schrijft de politie op Facebook. ,,Als je niet meer voor je huisdier kan of wil zorgen, dan zijn er genoeg andere oplossingen!''

Volgens de politie was het beestje niet gechipt, waardoor het lastig is te achterhalen wie de eigenaar van de kat is. Ook is niet bekend of het om een mannetje of een vrouwtje gaat. De politie is daarom op zoek naar mensen die iets gezien hebben.