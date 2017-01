VCV bouwt aan terugkeer op hoogste niveau

Dankzij grote inzet van oudgedienden Wouter Pilon en Hugo Rijken op organisatorisch gebied, een mix van talentvolle eigen jeugd en krachtige ervaring binnen de spelersgroep én een gepassioneerde trainer die duidelijkheid verstrekt, kon VCV zich de afgelopen maanden profileren als lijstaanvoerder van de eerste divisie B. En zo is de weg richting topvolleybal weer ingezet.

Quote Die jongens hebben zoveel enthousiasme en verstand van zaken, ze willen er echt voor gaan Trainer Hans Seubring Jaren geleden was het Hugo Rijken al duidelijk dat bij zijn jeugdvereniging VCV de middelen en mogelijkheden geschept konden worden om richting de top van Nederland te gaan. Na een aantal omzwervingen bij eredivisieclubs kwam het talent in 2006 dan ook terug naar het eerste team in Veenendaal dat destijds tweede divisie speelde. Rijken wist de beste spelers vanuit de club en omgeving aan te trekken en met een aantal sponsoren daarbij loodste het boegbeeld zijn team binnen een aantal jaar tijd naar het hoogste nationale niveau. Na een aantal trainerswisselingen werd Ivo Martinovic in 2008 benoemd en de Bosnische oefenmeester staat nog altijd aan het roer van (Vallei Volleybal) Prins. In 2013 was Rijken echter niet meer welkom bij zijn eigen club omdat hij kritiek uitte op Martinovic. De speler besloot hierop elders in de eredivisie te gaan spelen.

VCV 2.0

Rijken kon zijn club moeilijk loslaten en sloot daarom anderhalf jaar geleden aan bij de reserves van VCV in de eerste divisie. Toen bekend werd dat Vallei Volleybal Prins spoedig de banden met de vereniging zou breken, greep de buitenaanvaller zijn kans om de selectie van het toenmalige tweede team, dat nu als eerste fungeert, de nodige impulsen te geven. ,,Ik merkte dat de laatste twee jongens van VCV die nog voor Prins speelden, Wouter van Ark en Wouter Pilon, de uitdaging wel aan wilden gaan met mijn team. Ook spelverdeler Rowan van Vreede- waarmee wij eerder speelden bij Prins- werd enthousiast. Toen ik ook trainer Hans Seubring aan boord kreeg, wist ik dat we met deze tweede kans wel eens een herhaling in gang konden zetten en met 'VCV 2.0' weer een greep naar de top konden gaan doen."

De ervaren toptrainer Hans Seubring had na drukke tijden bij de hoofdmacht van Taurus en het Nederlands mannenteam, een paar jaar geleden genoeg van het volleybal en koos ervoor te gaan genieten van zijn vrije tijd. Tot Rijken hem aan het denken zette: ,,Natuurlijk kwamen er eerder aanbiedingen op mijn pad, maar ik had totaal geen behoefte aan weer een tijdrovende volleybalfunctie naast mijn fulltimebaan. Toch vormt Hugo voor mij een uitzondering; ik ken hem al sinds hij een klein talentje was, maar in al die jaren hebben we nooit samengewerkt en stiekem leek mij dat ook wel erg mooi." Mede omdat Rijken en Pilon de organisatie van het team volledig oppakten, ging Seubring de samenwerking aan. ,,Die jongens hebben zoveel enthousiasme en verstand van zaken, ze willen er echt voor gaan. Nou, dat heb ik bij veel team anders gezien. Hier hebben we in een mum van tijd een ruim sponsornetwerk om ons heen gebouwd om maar iets te noemen. We zijn er verantwoordelijk en vol ambitie in gegaan voor de langere termijn en dat maakt het aantrekkelijk."

Talentvolle jeugd

Seubring houdt ervan om met talentvolle jeugd te werken en ook wat dat betreft valt hij met zijn neus in de boter. ,,Ik was erg benieuwd hoe de jonge jongens zich zouden ontwikkelen en ben met name over Mark van de Munt en Timo Terlouw erg te spreken. Mark is nog wisselvallig maar komt er zeker aan op de middenpositie, terwijl Timo zich echt als een razende ontwikkelt. Die jongen beslist soms wedstrijden zonder dat hij het door heeft." Terlouw blijft vooral zijn nuchtere zelf als het gaat over zijn rol als basisspeler die hij gaandeweg het seizoen opeiste en zijn groeiende invloed op het spel van zijn ploeg: ,,Ik merk wel dat onze krachttraining aanslaat. Naast onze drie baltrainingen, staan we drie keer per week in het krachthonk en daardoor voel ik me fitter dan ooit tevoren."

Quote Op het moment zijn wij niet echt met onze tegenstanders bezig Trainer Hans Seubring

Seubring denkt met plezier aan de toekomst. ,,Op het moment zijn wij niet echt met onze tegenstanders bezig, maar we focussen op ons eigen proces. Als wij ons niveau blijven halen, ga ik er van uit dat we een promotie naar de topdivisie realiseren einde seizoen. Dan begint het toch wat te worden he. Hopelijk kunnen we straks een training erbij gaan draaien en zo langzaam echt serieus gaan bouwen. In januari volgen de eerste gesprekken met de jongens over volgend jaar, waarin we ook qua selectie natuurlijk voor het hoogst haalbare blijven gaan."

Pretlichtjes

En terwijl Seubring dat zegt, schijnen zijn typerende pretlichtjes in de ogen weer. Seubring heeft het plezier in het volleybal teruggevonden en is met VCV wellicht onderweg naar een nieuw eredivisie-avontuur. Maar dat wordt bewust nog niet hardop uitgesproken in Veenendaal. Want die promotie naar de topdivisie moet eerst maar eens gerealiseerd worden.