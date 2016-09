Veel afval scheiden leidt tot zwerfvuil in Veenendaal

Dat gaat boven verwachting goed. Veenendaal zit al tegen de landelijke norm aan, zegt wethouder Nermina Kundic. Maar het is niet alles goud wat er blinkt. ,,De hoeveelheid zwerfafval is verdubbeld. Veenendaal zit nog onder het landelijk gemiddelde, 2,4 kilo per persoon per jaar waar dat landelijk 3 kilo is. Maar het is geen goede ontwikkeling.''



Veenendaal heeft twee 'schone buurt-coaches' aangesteld die onder andere zwerfvuil opsporen. Ook worden 'zwervende'zakken met afval, voor zover mogelijk, gecontroleerd om de eigenaar te traceren. Die kan een boete tegemoet zien. Waar de politiek zich verder zorgen over maakt, is dat niet iedereen door lijkt te hebben dat elke zak restafval geld kost. ,,Er zijn mensen die bijzonder vaak afval storten in de ondergrondse containers. Dan kunnen ze veel duurder uit zijn dan vorig jaar.''