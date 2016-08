Veel autobranden in Utrecht en Nieuwegein

In een overdekte parkeergarage aan het Graaf Anselmdek in Nieuwegein brandden twee auto's uit. Door de brand ontstond veel rookontwikkeling. Een bewoner en een kat uit een boven gelegen woning hadden rook ingeademd en moesten door peroneel van de ambulance en de dierenambulance worden nagekeken. De politie vermoedt dat de aanleiding van de brandstichting in de relationele sfeer ligt en doet buurtonderzoek.

Ook een geparkeerde auto op de Zandwal in Nieuwegein vatte rond middernacht vlam. De brandweer was kon voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde. Getuigen hadden vier personen op twee oud-model Puch Zipp (bromfietsen) gezien. Nadat de auto vlam vatten reden zij weg naar het nabijgelegen park.



In Utrecht waren autobranden op de M. van Meelstraat en het Zwanenvechtplein in de wijk Zuilen en op de Trumanlaan in Kanaleneiland. Eerder deze week gingen ook al auto's in Kanaleneiland in vlammen op. De politie vermoedt dat dat brandstichting was.