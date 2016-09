Veel klachten over geluid Lief Festival

De politie meldt dat de gemeente Utrecht in verschillende wijken decibelmetingen heeft gedaan, maar dat daarbij geen overschreidingen zijn geconstateerd. Mogelijk heeft de laaghangende bewolking er zaterdag voor gezorgd dat het geluid bleef hangen, is het idee.



Lief Festival vond voor de elfde keer plaats in Utrecht. Sinds 2009 is het festival dat dromerige electrobeats presenteert in een sprookjesachtig decor, steevast uitverkocht.



X-Sense, het bedrijf achter het festival, is ook verantwoordelijk voor evenementen als Sneeuwbal Festival, het Mumbai Color Festival en Brothers Open Air bij het Henschotermeer, dat dit jaar verder gaat onder de naam Ventureland. Jaarlijks organiseert het bedrijf zeker acht evenementen in de omgeving van Utrecht.