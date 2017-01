Veel last van sneeuw en ijzel in regio Utrecht

Bij Bunnik gleed vanmorgen vroeg een auto van de rijksweg A12 van de weg. De automobilist belandde in een sloot en sloeg een paar keer met de auto over de kop. De twee inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Vlakbij Woerden verloor de chauffeur van een vrachtwagen ook op de A12 de macht over het stuur. Hij raakte de vangrail en tolde met zijn truck over de weg, De bestuurder raakte niet gewond.



Door de ijzel rijden er tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein geen trams. Door de lagere temperaturen en de sneeuw kunnen de trams niet uit de remise vertrekken. Vervoersmaatschappij Q-buzz heeft bussen ingezet, maar reizigers moeten wel met vertraging rekening houden. Ook het treinverkeer van Utrecht naar het westen en het zuiden heeft last van de winterse omstandigheden. Op de bovenleiding is door ijzel geen verkeer mogelijk en zijn er wisselstoringen.



Markten

Op diverse warenmarkten is het stil. Veel verkopers durfden niet de straat op. In Utrecht zijn daarentegen wel alle marktkramen bezet. Het plein is sneeuwvrij gemaakt.