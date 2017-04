Veel steun voor 'weggepeste' orgelman

,,De orgelman hoort gewoon bij het centrum!! Erg kinderachtig gemeente Utrecht! Jullie kunnen er beter voor zorgen dat die bedelaars daar weggaan... Ik zie ze nog steeds...’’, luidt een reactie op Facebook. ,,Het slaat helemaal nergens op. Het orgel hoort bij Utrecht, alle oude tradities worden verboden tegenwoordig’’, schrijft een ander.



Een woordvoerder van de gemeente liet dinsdag weten met Budding in gesprek te zijn over zijn vergunning. Budding is hier wel een beetje verbaasd over, zegt hij vandaag. ,,Ik probeer al sinds maandagmiddag met de gemeente in contact te komen. Ik hoor steeds dat ik teruggebeld word. Dat is nog niet gebeurd. Vanochtend heb ik weer gebeld.’’