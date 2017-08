Veenendaal blijft bij omstreden afvalpas

De afvalpas voor ondergrondse vuilcontainers leidde in Arnhem en Utrecht tot commotie omdat de privacy van burgers in het geding was. Die perikelen weerhouden de gemeente Veenendaal er echter niet van te blijven werken met de pas.

Arnhem gaat op last van de rechter ruim duizend ondergrondse afvalcontainers openen. Die gaan nu nog open via een speciaal pasje. Daarmee verzamelde de gemeente allerlei privacygevoelige informatie, zoals waar, wanneer en hoeveel afval een burger in de container gooide. Dat mag niet, vindt de rechter. En dus verdwijnen de pasjes en gaan de ondergrondse containers van het slot.

Ook in Utrecht gaat er het een en ander veranderen: het systeem van de afvalpas wordt aangepast. De gemeente heeft na overleg met Arnhem geconcludeerd dat er ‘‘onvoldoende beleidsgrond is om bij het aanbieden van een afvalpas chipnummers van huishoudens te registreren en te verwerken.’’

Geoorloofd doel

In Veenendaal is dit niet het geval. ,,We hebben deze zaak gevolgd en geconcludeerd dat Veenendaal werkt volgens de regels. Het probleem in Arnhem was dat de registratie geen doel diende. In Veenendaal is het doel van de registratie het kunnen opleggen van de afvalstoffenheffing. Dit is geoorloofd’’, aldus een woordvoerder namens de gemeente.