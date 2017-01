Veenendaal in paniek door vermeende terreurverdachte

De opwinding in Veenendaal was vandaag groot. Op klaarlichte dag arresteerde de politie een vermeende terreurverdachte in winkelcentrum Corridor. Na onderzoek bleek de man onschuldig en werd hij snel vrijgelaten.

Rond de klok van 10.00 uur krijgt de politie via alarmnummer 112 de melding dat een omstander een man heeft zien lopen die voldoet aan het signalement van de aanslagpleger in Istanbul. In de Turkse stad kwamen in de Nieuwjaarsnacht 39 mensen om het leven nadat een man het vuur opende in een exclusieve nachtclub.

Ruim een uur na de melding werd de man ingerekend door de politie en in een busje afgevoerd. Volgens politiewoordvoerder Mara Wonder was de melding zo serieus dat er ingegrepen moest worden. ,,Je kan geen risico's nemen. Volgens de omstander voldeed de verdachte aan het signalement.” Hoe waarschijnlijk is de aanwezigheid van een dergelijke terrorist in Veenendaal? ,,Niemand had verwacht dat de aanslagpleger van Berlijn via Nijmegen zou reizen . Bij een vergelijkbare melding zullen we weer ingrijpen.”

Quote Drie agenten duwden de man tegen de muur, sloegen zijn armen op zijn rug en gooiden hem in de boeien Ooggetuige Jet Abma Ooggetuige Jet Abma uit Veenendaal liep net de Aktiesport in toen zij zag hoe de man werd opgepakt. ,,Het ging ontzettend snel. Drie agenten duwden de man tegen de muur, sloegen zijn armen op zijn rug en gooiden hem in de boeien.”

Volgens de ooggetuige had de man een Turkse achtergrond. ,,En toen ik later op Google een foto zocht van de aanslagpleger uit Turkije vond ik hem wel heel erg lijken.” Een medewerker van de sportwinkel was er van overtuigd dat het ging om de aanslagpleger uit Turkije. ,,Hij was het echt. Ik heb nog naar een foto op internet gezocht. Hij leek heel veel op die foto. Ook een Turkse meneer die hier was zei hem te herkennen. Het zal je maar overkomen. Wat moet die man geschrokken zijn.”

Toch bleef de man volgens de verkoopster rustig. ,,Hij schreeuwde niet, maar bleef kalm. De drie agenten drukten hem tegen de winkelruit van Esprit aan en namen hem mee naar een auto.” Daarop reden ze weg. Toch was het nog lang onrustig in Veenendaal.. Er hing een helikopter boven het centrum, er was een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventie (DSI) aanwezig, het winkelcentrum ging op slot en er liepen talloze agenten in het centrum.

Sommige ondernemers hadden niets in de gaten. . Pas toen er geen klanten meer kwamen en het wel heel rustig werd in de winkelstraat, kregen ze in de gaten dat er iets aan de hand was. Jan Davelaar, bestuurslid van de winkeliersvereniging, prijst de inzet van de politie. ,,Het heeft ons wel omzet gekost, maar de politie heeft geen risico's willen nemen. Daarvoor complimenteer ik de politie. Ze hebben met veel mankracht dit opgelost. Het zal de terrorist maar zijn.”