Veenendaal nog niet van tijgermug af

De reden is dat er toch nog enkele larven van de ongewenste exoot zijn aangetroffen, heeft wethouder Marieke Overduin laten weten. ,,Daarom wordt er in een iets grotere zone onderzoek gedaan. Dat gaat door tot het einde van oktober wanneer het muggenseizoen voorbij is. En in het voorjaar wordt er opnieuw gecontroleerd."