Veenendaal reikt lokale radio helpende hand

Nieuw leven

Het interim-bestuur van RTVV probeert de lokale radio weer nieuw leven in te blazen na een moeizame periode. Er ligt een beleidsplan dat bij het college van B en W in Veenendaal in ieder geval in goede aarde is gevallen. Het college is bereid jaarlijks een kleine 35.000 euro neer te leggen, plus eenmalig een bedrag van een kleine 5.000 euro om te voorkomen dat Radio Midland omvalt. De beheerder van die zender, SLOMN, heeft een betalingsachterstand bij de organisatie van lokale omroepen.