Veenendaal verliest twee kerken

De organisatie beschikt momenteel over vier kerken: de Petrakerk, de Sola Fide, de Goede Reede en de Wijkkerk Aller Erf.



Welke gebouwen worden verkocht, is nog niet bekend. "Daarover discussiëren we nog. We vragen daarbij de meningen van de gemeenteleden over de herindeling van de 'nieuwe' gemeenten. Hun input nemen we mee in het verdere proces. Uiterlijk hopen we op 1 april 2017 een definitief besluit te nemen."