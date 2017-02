Veenendaal wil armoede bestrijden met nieuw project

Hoogoplopend conflict tussen pachter en Dorpshuys in Cothen

14:33 Het Dorpshuys in Cothen zit enkele dagen dicht vanwege een hoogoplopend conflict tussen het bestuur van de stichting Dorpshuys en de exploitant met wie het pachtcontract met ingang van vandaag is opgezegd. Doordat hij zijn spullen nog niet verhuisd had, kan de nieuwe pachter nog niet beginnen.