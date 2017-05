Veenendaal wil 'minder geheimzinnig doen'

Niet alles wordt openbaar. Maar de gemeenteraad van Veenendaal wil wel af van het jarenlang geheim blijven van documenten. In december moet er een lijst liggen van alle geheime stukken en besluiten. En dan wil de raad beslissen of en wanneer die geheimen openbaar mogen worden.

In Veenendaal wordt regelmatig achter gesloten deuren vergaderd. Zo is er het al al jaren lopende dossier over DEVO, de energieleverancier van de wijk Veenendaal-Oost waar de afgelopen jaren miljoenen verlies werd geleden. De gemeente is mede-aandeelhouder. Er lag een wob-verzoek van een burger om die openbaar te maken, maar daar wil de raad niet aan. DEVO werd vorig jaar gered met een financiële borgstelling van 12,2 miljoen euro.



Er zijn meer onderwerpen waarover achter gesloten deuren wordt gesproken. Soms over zaken waar andere gemeenten minder moeilijk over doen. Zo is er het Veenendaalse bedrijf Info Support die een plek zoekt in Ede en op basis van beloften uit het verleden een gang naar de rechter overwoog. In Ede werd dat onderwerp wel openbaar besproken in de raad, in Veenendaal niet.

Verantwoording afleggen

Die 'geheimzinnigheid' is ook sommige partijen in de Veenendaalse gemeenteraad een doorn in het oog. Met een unaniem aangenomen motie afgelopen maandag wil de raad daar wat aan doen. Dick Roodbeen namens de ChristenUnie: ,,We moeten verantwoording afleggen aan de bevolking en de pers en al die geheimhouding helpt daar niet echt bij.’’

Inwoners de baas

In sommige gevallen blijven stukken wel geheim; bij bedrijfsgevoelige informatie of wanneer de reputatie van mensen beschadigd kunnen worden, of een onderhandelingspositie. ,,Maar zet er dan een houdbaarheidsdatum op’’, aldus Jan Breur van de SP. ,,De inwoners zijn de echte baas van Veenendaal en die moeten ons kunnen controleren.’’

Geheim