Veenendaalse Emine is redder in nood van Ali B.

Dat vertelde Ali B. vanavond in de uitzending van De Wereld Draait Door, waar hij de tafelgast was. De rapper moest zelf rijden naar het optreden in Ede, terwijl zijn vrouw hem nog zo had gewaarschuwd. "Zij zei nog tegen mij: 'Doe dat nou niet, want het gaat verkeerd'."



Dat bleek: op de snelweg kwam Ali zonder benzine te staan. "De muziek stond zo hard dat ik het piepje van de lege tank niet had gehoord. Stond ik daar op de vluchtstrook, en ik maar zwaaien, maar niemand stopte", verhaalde de rapper.



400 euro

Gelukkig was daar Emine, die als een ware waaghals haar auto de vluchtstrook op stuurde en achteruit reed richting Ali: "Ze draaide het raampje open en het eerste dat ik tegen haar zei was: 'Ik geef je 400 euro als je me nu naar Ede brengt'. Dat hoefde niet, 'stap maar in', zei ze."



De twee reden naar Ede, waar vijfduizend man met smart stonden te wachten op het optreden van de rapper. Dat ze Ali B. een lift gaf, had Emine pas op het allerlaatste moment door. "'Waar moet je zijn dan?', vroeg ze aan me. 'Nou gewoon, in het centrum, voor een optreden', zei ik. Ze keek me aan en schrok."



Rap

Eenmaal in Ede nam de rapper zijn reddende engel mee het podium op, om haar ten overstaan van vijfduizend mensen uitgebreid te bedanken. Die klapten en juichten voor haar. Als kers op de taart deed Ali daarna nog, speciaal voor Emine, een freestyle-rap. "Zo heb ik haar bedankt, op het podium. En hier op tv doe ik het vanavond nog een keer: Emine, bedankt!"