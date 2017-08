Veenendaler die zijn vrouw een mes op de keel zette blijft in de cel

Kort geding alFitrah loopt uit op welles-nietes spelletje

19:06 De rechter doet op 31 augustus uitspraak in het kort geding dat pandeigenaar No Staples heeft aangespannen tegen de salafistische organisatie alFitrah in Utrecht. Omdat die opnieuw een flinke huurachterstand heeft, eist No Staples ontruiming van het pand in de wijk Overvecht dat door alFitrah gehuurd wordt.