Veenendaler na brand: Waarom heeft niemand mij gebeld?

„Niemand heeft mij gebeld, daar ben ik best boos over", aldus Van Engelenburg. „Normaliter begin ik om vijf uur 's ochtends, maar ik had het meeste werk voor de kerst al gedaan en begon nu dus een keertje later. Toen ik onder de douche stond, werd ik geappt door de Coop uit Achterberg. Of ik vandaag nog wel kon leveren na die brand bij mijn bedrijf. Huh? Ik dacht...waar hebben ze het over?"