Veenendaler wil met zijn trompet de ziel van Rotterdammers raken

Trompettist André Heuvelman loopt al warm voor het landskampioenschap van Feyenoord. Onder het balkon van het stadhuis op de Coolsingel in Rotterdam speelde de Veenendaler deze week het geuzenlied You'll Never Walk Alone . Hij zou het graag herhalen op de dag dat Feyenoord gehuldigd wordt.

Na achttien jaar kan Feyenoord eindelijk weer eens kampioen van Nederland worden. Heuvelman, Feyenoorder in hart en nieren, wil dan met zijn trompet de ziel van de Rotterdammers raken. Hij wil met muziek verbinden en verwijst graag naar Rotterdams burgemeester Achmed Aboutaleb.

,,Die appelleert vaak aan het wij-gevoel. Dat hoop ik ook met de muziek te doen. Ik vind dat wij niet meer met de ruggen naar elkaar moeten staan. Ik hoop dat dit signaal wordt opgepikt in Rotterdam. Ik hoop dat mijn trompet een aanzet geeft tot iets moois. En er is genoeg moois in Rotterdam. De stad kijkt graag naar de toekomst. Er is wel iets gaande.’’

We are Rotterdam

Voor zijn werk, hij is al bijna 27 jaar lid van het Rotterdams Philharmonisch orkest, komt hij vaak in Amsterdam. ,,Het is er anders. Amsterdam is van iedereen. Rotterdam is van de Rotterdammers. Dat is het verschil. De inwoners zijn een beetje rauw, maar met een groot hart.’’

De trompettist wil na zijn solo op de Coolsingel nog wel een keer iets doen. Hij noemt ‘er een slinger aan geven’ om mensen mee te krijgen in zijn ideeën. ,,Ik heb al een heel scenario in mijn hoofd. Dat ik op de middenstip van de Kuip heel weifelend begin met één trompet en dat iedereen mee gaat doen. En dat zo het ‘We are Rotterdam-gevoel’ zich verspreidt. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Het zou toch geweldig zijn als we dit op gang kunnen krijgen. Maar ik het zou fantastisch vinden om nog een video te maken. En die op 5 mei verspreiden. Een mooie gedachte voor de dag van de bevrijding.’’

Er gaat op internet ook een filmpje rond van een trompettist die in een lege Arena, het stadion van aartsrivaal Ajax, het clublied van Feyenoord speelt. ,,Veel mensen denken dat ik dat ben geweest, maar dat is helaas niet zo. Ik had het graag gedaan. Ik heb geen idee wie het wel is geweest. Het is wel een mooie stunt.’’