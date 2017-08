Veilig en fijn weer thuis in Utrecht

En in Frankrijk kwam het diepe besef hoe kostbaar het is dat wij in onze stad zo (relatief) zorgeloos onze gang kunnen gaan. Want in de etalages van onze kunstgaleries hangt gewoon kunst in plaats van een waarschuwingsposter wat je moet doen bij een terreuraanslag.



Vakantie in een land waar nog altijd de noodtoestand geldt, is niet altijd even relaxed. Want stel je voor dat je bij het verlaten van Ouwehands Dierenpark in Rhenen ineens twee busjes vol gewapende leden van een antiterreureenheid naar binnen ziet rijden. Het overkwam ons bij de citadel van Besançon, dat behalve een fort óók een dierentuin met tijgers in de slotgrachten is. Gelukkig was het loos alarm.