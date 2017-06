Veiligheidsregio Utrecht spreekt van 'pittige, maar beheersbare storm'

In Maarssen raakten een geparkeerde auto en motor beschadigd door afgewaaide takken en een omgevallen boom. De omgewaaide boom aan het Kamelenspoor viel over een weg heen waardoor het verkeer moest omrijden. De brandweer zaagde daarop de boom in stukken en maakte de weg weer vrij. De naastgelegen tuin raakte flink beschadigd door alle boomwortels die los waren trokken.

IJsselstein

In IJsselstein viel een omgewaaide boom op buurtcentrum De Oase, dat hierdoor lichte schade opliep. De gevaarlijkste melding kwam volgens Van Tricht uit Baarn, waar een boom in een tuin in tweeën was gesplitst. ,,Die dreigde op nabij gelegen huizen en schuren te vallen. Daar moesten we dus met iets meer manschappen naar toe om dat te voorkomen. Dat is uiteindelijk allemaal goed in orde gekomen.”