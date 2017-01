Veiling hockeyclub Fletiomare: 'Leuker dan contributie verhogen'

Pak bij Barry een lekker glas champagne en bekijk waar je op wil bieden. Zo worden de leden van hockeyclub Fletiomare welkom geheten op 'De Avond van Fortuin'.

Kavels

Quote Op watervelden kun je technischer en sneller hockeyen Freek Hermkens Ze kunnen hun geluk beproeven bij de roulette of een gokje wagen aan de blackjacktafel. Maar het draait vanavond om de veiling. Bedrijven hebben prijzen (kavels) ter beschikking gesteld die aan de man worden gebracht. Allemaal met één doel voor ogen: zo veel mogelijk geld ophalen voor een zogeheten 'waterveld.' Want zonder zo'n waterveld, doe je eigenlijk niet meer mee. Freek Hermkens van de organisatie: ,,Op watervelden kun je technischer en sneller hockeyen. Vooral voor de jeugd is dat belangrijk. Anders blijven we achter op de concurrentie.''

Een avond als deze noemt hij de perfecte oplossing om snel geld bij elkaar te krijgen. ,,En een stuk leuker dan gewoon de contributie verhogen.''

Acties

Naast de veiling hebben ook de teams van Fletiomare geld opgehaald met allerlei acties. Nicole Vroomans: ,,Mijn dochter speelt in de A1. Ze fietst nu iedere week naar een andere vereniging om daar op een waterveld te trainen. Het liefste hebben we zelf zo'n veld." Veilingmeester Nielsson Kooijman staat al in de startblokken. ,,Ik doe geen voorspellingen over het eindbedrag, maar het is altijd meer dan de organisatie denkt."

Dat zou mooi zijn, want de gewenste 32.000 euro is een ambitieus bedrag. Acteur Barry Atsma helpt de veilingmeester. Hij woont in Terwijde en zijn dochter Charley is trots Fletiomare-lid. Atsma: ,,Hoe mooi zou het zijn als we na deze avond kunnen zeggen: "Kom maar op met die werklui!''

Bieden

Quote Mijn dochter fietst nu iedere week naar een andere vereniging om daar op een waterveld te trainen Nicole Vroomans Bij de kavels zit voor ieder wat wils. Kaartjes voor Youp van 't Hek, een oude Romeinse munt, maar ook een gedragen shirt van Max Verstappen en een officieel vrijwilligersshirt van de afgelopen Olympische Spelen. Ronald van Hekezen staat al met zijn biljet in de aanslag. ,,Ik heb geen strategisch plan, maar hoe later op de avond, hoe gevaarlijker het wordt'', lacht hij. Waar hij op gaat bieden? ,,Dat zeg ik natuurlijk niet, want dan gaat de prijs omhoog. Monique Den Uyl is met haar buren naar Fletiomare gekomen. ,,We zijn hier met de hele Burt Bacharachstraat. Als we op iets gaan bieden, doen we dat met zijn allen. Misschien wordt het de straatbarbecue.''

De veiling begint voorzichtig met een chocoladepakket. De eerste 30 euro druppelt binnen. Kooijman: ,,31.970 euro hebben we nog nodig. Als je het snel zegt, is het helemaal niet veel.'' Om de prijs op te stuwen, is bijpassende muziek gekozen.

Opdrijven

Teamgenoten Patrick, Michael en Rick staan voorlopig nog rustig bier te drinken. Patrick: ,,Maar ik ga sowieso op iets bieden, al is het maar om de prijs op te drijven. Michael: ,,Vooral het shirt van Max Verstappen vind ik leuk. Daar wil ik wel op bieden. Voor de club is het mooi als de prijs hoog is, maar ik moet ook aan mijn portemonnee denken."

Clublid Bram van Eijndthoven gaat met het Rio-shirt naar huis. ,,Die geef ik aan mijn zoon. 60 euro was ie! Koopje toch?'' Ook Barry Atsma kan niet achterblijven. Voor een training met het veteranenteam van Fletiomare heeft hij 80 euro over. Tijd om zijn lot te overdenken heeft hij niet, de volgende kavels staan al klaar. ,,Twee tafels gemaakt van bierkratten. Wie wil dat nou niet? 200 euro...250 euro Hoor ik daar 300 euro?" ABBA's Money, money, money schalt al door de zaal. ,,Kom op mensen, wie biedt er meer?"

Feestje?

Wat? De Avond van Fortuin op hockeyclub MHC Fletiomare in Utrecht Terwijde.

Wanneer? Zaterdag 21 januari vanaf 20.30 uur.

Waarom? Om geld op te halen voor een waterveld.

Aantal aanwezigen: Rond de 120.

Onder de hamer: Theaterkaartjes, autorijlessen, een VIP-parkeerplaats voor de fiets en nog veel meer.

Bijzonderheden: Acteur en buurtbewoner Barry Atsma is aanwezig als hulp-veilingmeester.