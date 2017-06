Ventilator in brand op dak van gebouw aan Hagenweg in Vianen

Mag Triodos door met nieuwbouw langs A12?

10:00 Het protest tegen de bouw van de Triodos Bank in Driebergen krijgt vrijdag een vervolg bij de Raad van State in Den Haag. In maart schrapte de rechter in een voorlopige voorziening de plannen van de bank. Die had grote twijfels over de gevolgen van de nieuwbouw voor de natuur op landgoed Reehorst.