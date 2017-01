Verbazing na kritiek Rutte om handenschudweigeraar

Onderzoek naar brandstichting in woning in Amersfoort

13:51 Het Expertteam Visualisatie en Reconstructie is vandaag in de woning aan de Gounodstraat in de wijk Randenbroek aanwezig om 360 graden foto's en 3D-scans te maken voor het lopende onderzoek naar de oorzaak van de woningbrand waardoor Lindsey Nga (11) het leven liet.