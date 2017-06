Verbazing over plotselinge sluiting Aldi Kanaleneiland

De supermarkt was meer dan twintig jaar gevestigd aan de Van Heuven Goedhartlaan in Kanaleneiland-Noord. Op de glazen deuren hangen nu posters met de boodschap dat het filiaal definitief gesloten is. Verraste klanten kijken naar binnen. Een groot deel van de schappen is nog gevuld. Ook in de koeling staan producten. In de entree staan pallets en grote zakken potgrond, vermoedelijk om inbrekers af te schrikken.