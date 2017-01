Verbouwing van postkantoor Neude gaat nog even duren

Dat is bijna een jaar later dan begin 2016 nog werd verondersteld. Wentholt: ,,Zorgvuldigheid gaat hier voor snelheid, gelet op de monumentale status van het pand.''



Hoger beroep

Absolute zekerheid over de verhuizing van de bibliotheek van de Stadhuisbrug naar de Neude is er bovendien pas sinds een maand. In december besloot de Utrechtse gemeenteraad definitief de verhuizing te steunen. Eerder in 2016 verloor de bibliotheek in eerste aanleg en in hoger beroep nog een rechtszaak over haar reorganisatieplan van de vakbonden. De rechter oordeelde dat de leeszaal niet zomaar betaalde krachten mag inruilen voor vrijwilligers. Ondanks die uitspraak bleef het verhuisplan overeind.