Verdachte dodelijk ongeluk Nieuwegein langer in voorarrest

Weer serie autobranden in Culemborg

12:07 In een kwartier tijd zijn vannacht in Culemborg op vijf verschillende plaatsen auto's uitgebrand, zo meldt de politie. De branden ontstonden kort voor 02.00 uur in een gebied van een kilometer in het zuiden van de stad. In totaal zijn zeker zes auto's geheel of gedeeltelijk in vlammen opgegaan.