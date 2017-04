Verdachte dodelijk ongeluk Nieuwegein was rijbewijs al kwijt

De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij een dodelijk ongeluk in Nieuwegein in februari, was zijn rijbewijs al kwijt voor rijden onder invloed van alcohol. In 2014 en 2015 werd hij daar zeker drie keer op betrapt.

De 23-jarige Utrechter Zouhair C. is vlak na het bewuste ongeluk op de Utrechtsestraatweg in Nieuwegein meteen ondergedoken. Hij zit sinds half maart vast, nadat hij in het Gelderse Kesteren werd opgepakt. Dat maakte het Openbaar Ministerie gisteren desgevraagd bekend.

Hij wordt ervan verdacht zijn eigen auto te hebben bestuurd op vrijdagavond 3 februari toen die op de Utrechtsestraatweg vlak na de bussluis uit de bocht vloog. Daarbij knalde hij op drie geparkeerde auto’s. Naast de auto werd het lichaam van een 23-jarige man uit Utrecht gevonden. Hij was ter plekke overleden. Of hij in de gecrashte auto zat, is onduidelijk. Dat wordt nog onderzocht.

Dood door schuld

In de auto van Zouhair C. zaten ook drie jonge vrouwen uit Den Bosch, maar de chauffeur van de auto ging er na de crash meteen vandoor. De drie vrouwen van 16, 19 en 21 jaar hebben een nacht in de cel gezeten en zijn daarna vrijgelaten.

De man die vastzit wordt voorlopig verdacht van dood door schuld door roekeloos rijgedrag. Daarop staat een maximale celstraf van negen jaar. De man stond al meerdere keren voor de rechter voor onder meer rijden onder invloed, het bedreigen van politieagenten, overtreding van de opiumwet en een woninginbraak.