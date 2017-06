Verdachte doodsteken Corrie was al eerder betrokken bij geweld

Wat Lukasz S. precies heeft gedaan is onduidelijk, daarover wordt tijdens de eerste zogeheten pro forma zitting meer duidelijk. Zijn advocaat Jaap Stobbe wil slechts kwijt dat zijn cliënt in Polen ‘lange tijd’ in een psychiatrische instelling heeft gezeten. ,,Maar daar is hij na enige tijd ook weer uit ontslagen.”

Volledig scherm Corrie van den Brink. © Angeliek de Jonge

De vader van Lukasz S. heeft eerder in een exclusief gesprek met het AD verteld dat zijn zoon al jaren kampt met psychiatrische problemen en dat hij tot twee keer toe werd opgenomen. Bovendien toonde de verdachte zich op zijn facebookpagina een vrouwenhater die van mening is dat feministen verkracht mogen worden.

Visioen

Hij dweept hij met zijn nazi-voorvaderen en gelooft bovendien dat een apocalyptische eindstrijd zal volgen tussen het goede en het kwaad. Jezus heeft hem dat in een visioen verteld. Onduidelijk is of zijn eerdere gewelddadigheden te maken hebben met zijn denkbeelden.

Op korte termijn gaat Lukasz S. bovendien naar het Pieter Baan Centrum. Hij heeft aangegeven mee te willen aan een persoonlijkheidsonderzoek. In het Pieter Baan Centrum wordt gekeken of de Pool toerekeningsvatbaar is en of hij leidt aan een persoonlijkheidsstoornis.

Mes

Het is nog volstrekt onduidelijk wat de Pool precies deed in Utrecht op die bewuste 28 februari van dit jaar. Ook is onduidelijk waarom hij een mes bij zich droeg. Bekend is wel dat hij door Europa en Nederland reisde. Zo verbleef hij geregeld in Apeldoorn en in plaatsen in de biblebelt. Wel is duidelijk dat hij in de dagen voorafgaande aan de dodelijke steekpartij in een budgethotel verbleef in Utrecht. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats.