Verdachte liquidatie Scekic is 'de schietende pizzakoerier'

De 23-jarige man die gisteren in Overvecht werd opgepakt voor de liquidatie op Ranko Scekic vorig jaar, is de 23-jarige Zakaria A. uit Utrecht. Volgens Justitie is hij waarschijnlijk niet de schutter, maar wordt hij wel verdacht van betrokkenheid bij de moord.

Zakaria A. werd gistermorgen in zijn huis aan de Dommeringdreef in Overvecht opgepakt en door een arrestatieteam geblinddoekt afgevoerd. Scekic werd op 22 juni vorig jaar aan de Kretadreef in dezelfde wijk op straat doodgeschoten door twee mannen op een scooter.

Schietpartij

De verdachte werd in 2015 al eens veroordeeld voor een schietpartij, aan de Atlasdreef. Als pizzakoerier kreeg hij het in juli 2014 aan de stok met de nu 22-jarige Khalid O. Dit slachtoffer van de schietpartij meldde zich op het politiebureau, een week later werd A. gearresteerd. De twee zouden verwikkeld zijn in een ruzie in het drugsmilieu. Ze werden in 2015 allebei veroordeeld voor hun aandeel in de ruzie.

Advocaat Willem Jan Ausma kan niks zeggen over de betrokkenheid van A. bij de liquidatie van Scekic. Zijn cliënt zit sinds zijn arrestatie van gisteren in volledige beperking en mag alleen met zijn advocaat praten, die daarover niks naar buiten mag brengen.

Voorarrest

Het Openbaar Ministerie zegt dat Zakaria A. waarschijnlijk niet de schutter is bij de liquidatie van Scekic. Wat zijn rol dan wel is, kan een woordvoerder nog niet zeggen. A. wordt vandaag waarschijnlijk voorgeleid aan de rechter-commissaris, die moet beslissen of zijn voorarrest wordt verlengd.