Verdachte mishandeling buschauffeur meldt zich bij politie

Eis: 240 uur werkstraf voor mishandeling in kantine van GVVV

11:40 Tegen de 54-jarige Veenendaler die in april in de kantine van voetbalclub GVVV een clubgenoot letterlijk het licht uit een van zijn ogen sloeg, is vandaag bij de rechtbank in Utrecht de maximale werkstraf van 240 uur geëist.