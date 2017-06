Verdachte Rabobankmoord bekent: Ik hoorde stemmen

Ook werd duidelijk dat S. (31) in 2013 in Polen al is veroordeeld voor een poging tot doodslag. Hij zei vandaag dat het doodsteken van Van den Brink een tragedie is die hij graag zou willen terugdraaien.



Lukasz S. verscheen vandaag voor het eerst voor de rechter voor het doden van Van Den Brink. S. stak de 41-jarige vrouw neer omdat volgens hem stemmen in zijn hoofd dat zeiden. ,,Ik heb vaker van die kwade stemmen in mijn hoofd.’’