Verdachte steekincident Hoograven op Nationale Opsporingslijst

Het slachtoffer, de Eritrese vluchteling Luel Ymesgen Lebasi, was een vaste bezoeker van het Marcuscentrum aan de Wijnesteinlaan waar uitgeprocedeerde asielzoekers bij elkaar komen. Slachtoffer én dader waren die ochtend in het centrum aan de Wijnesteinlaan. De vermoedelijke dader was er ook een vaste bezoeker. De twee zouden die ochtend ruzie met elkaar hebben gehad. Hij is van Marokkaanse afkomst, is waarschijnlijk 34 jaar oud en is bekend onder de naam Si Mohamed el Harrachi.