Verdachte steekpartij Zuilen is onschuldig

UpdateBij een steekpartij achter een woning aan de Amsterdamsestraatweg is vanavond een man gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de dader.

Meteen na het steekincident, ter hoogte van het Springerpark in Zuilen, werd een man aangehouden in een huis om de hoek. Hij werd een uur later echter alweer vrijgelaten omdat hij niks met de steekpartij te maken zou hebben gehad,. Hij voldeed wel aan het signalement dat de politie van getuigen had doorgekregen.

Barbecue

De politie onderzoekt nog wat de reden is geweest voor de ruzie tussen de twee mannen en waar de steekpartij precies heeft plaatsgevonden. Volgen een 54-jarige bewoner van het pand moet het incident in de tuin zijn gebeurd. Daar waren de mannen naar toe gekomen voor een barbecue, beweert de bewoner. Die ging even naar het toilet op zijn kamer op de eerste verdieping en vond bij terugkomst het slachtoffer bloedend in de keuken. Volgens hem hadden dader en slachtoffer al een paar weken ruzie. Ze woonden volgens hem allebei in de daklozenopvang.

Er landde een traumahelikopter in het Springerpark met een mobiel medisch team. Daarna is de man per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was hij bij kennis toen hij de ambulance in ging.