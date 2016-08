Verdachte van ontucht met zus: 'Er klopt helemaal niks van'

Gesprekken

In gesprekken in 1996, ontekende K. alles, en begon te huilen. K. vertelde aan zijn ouders dat er niets gebeurd is tussen hem en zijn zus. zij geloofden hem. Ze dachten dat hun dochter aandacht zocht.



Zijn vader heeft wel verklaard dat K. aan zijn zus heeft gezeten ,,Maar dat was niet seksueel". De rechter ging hier niet in mee. Volgens de rechtbank bedoelde de vader toch echt seksuele handelingen.



De vrouw van K. wist tot 2010 niets van de vermeende ontucht. ,,Mijn vader wilde niet dat ik het vertelde", zei K. tegen de rechter.



Brief

In 2008 schreef het slachtoffer een brief aan haar broer. Ze vroeg hem alles te bekennen. ,,Zeg dat ik niet gelogen heb, dan is het klaar." Vijf jaar later, 2013, schreef ze haar broer opnieuw. Dit keer met behulp van haar vader. K. heeft nooit gereageerd op deze brief.



K. ging niet in op de beschuldigingen, omdat hij de aantijgingen te ernstig vond. ,,Als ik daar op in ga, wordt het alleen maar erger."



Depressief

Volgens het slachtoffer is haar leven na het misbruik nooit meer hetzelfde geweest. ,,Angstig, schuldig, schaamtegevoel en woede", vertelde zij de rechter. Dat haar broer de ontucht nooit heeft toegegeven, doet nog het meeste pijn, verklaarde zij. ,,Ik ben depressief. Als kind was alles roze, nu zwart."