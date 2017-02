Verdachten gewelddadige overval Lopikerkapel langer in de cel

De mannen die verdacht worden van een gewelddadige roofoverval op een gezin in Lopikerkapel in 2015 en een overval met afpersing in 2016 in Benschop, blijven tot hun rechtszaak in de cel. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald.

Vier andere verdachten mogen het proces dat in april inhoudelijk gevoerd wordt, in vrijheid afwachten. Zij waren slechts bij een van de twee overvallen betrokken. Twee van de drie mannen die in de cel blijven, hadden volgens het Openbaar Ministerie een prominente rol in beide overvallen.

De advocaten van de drie verdachten van 23 en 25 uit Ede en één van 27 uit Utrecht, vroegen om voorlopige vrijlating van de drie, die al zeven maanden in de cel zitten. De rechtbank meent echter dat de veiligheid van de maatschappij boven het persoonlijk belang van de verdachten gaat, ook al is nog niet vastgesteld dat de beschuldigingen tegen het trio bewezen zijn.

Geschokt

Veel mensen in het nog geen 15.000 inwoners tellende dorp waren geschokt toen ze hoorden van de brute overval op het gezin aan het Kapelsepad. De toen 61-jarige bewoner, zijn 48-jarige vriendin en haar 12-jarige zoon werden op 14 september 2015 overvallen en vastgebonden door de daders. De man werd geschopt en geslagen terwijl de mannen vroegen waar de kluis was. De bewoner bleef ondanks het geweld rustig en bleef herhalen dat er geen kluis in het huis aanwezig was. Pas een half uur en vele dreigementen later, gaven ze hun zoektocht naar het grote geld op. Ze namen wel circa 1.400 euro aan contanten, een laptop en sieraden mee.

Bedreigd met vuurwapen

Op 9 juli vorig jaar sloeg de bende toe in Benschop. Daar werd een slachtoffer meerdere keren tegen zijn hoofd geslagen en bedreigd met een vuurwapen. Er werd gedreigd dat zijn voet met een bijl zou worden afgehakt als hij niet binnen een uur 1.000 euro zou betalen. Ook dreigden de daders hem te vermoorden. De man werd vastgehouden in het clubhuis van de zes. Dat was gevestigd in een loods in Benschop.

Burgemeester Westerlaken van de gemeente Lopik sloot de loods aan de Dorp in Benschop eind vorig jaar. Tijdens een doorzoeking door de politie werden er grote hoeveelheden harddrugs en wapens gevonden.