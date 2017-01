Verdachten liquidatie IJsselstein voor rechtbank

Waarschijnlijk wordt vandaag niet duidelijk wat het motief van de moord was, omdat de verdachten altijd hebben gezwegen en dat vandaag waarscijnlijk opnieuw zullen doen.



De verdachten zijn Abdelghani El H., die vandaag 23 jaar wordt, en Bowy T. (23) uit Rosmalen. Zij schoten hun slachtoffer dood in zijn auto voor zijn huis aan de Lanceerbaan in IJsselstein. Hij wilde net zijn dochtertje naar Arabische les gaan brengen. De moord is vermoedelijk een afrekening in het criminele drugscircuit.



Eerdere zittingen werden in beveiligde rechtbanken in Amsterdam en Rotterdam gehouden, omdat familie van het slachtoffer wraak zou hebben gezworen. Die dreiging lijkt weg te zijn, want de inhoudelijke behandeling vandaag is gewoon in de rechtbank van Utrecht.