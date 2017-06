Verdachten mishandeling Zeist (16) aangehouden

Gedumpte auto bij 't Goy brandt uit

7:13 Langs het Amsterdam-Rijnkanaal bij 't Goy is gisteravond een vermoedelijk gedumpte auto uitgebrand. Even voor elf uur werd de brandweer opgeroepen voor een voertuigbrand aan de Kanaaldijk-Oost in het Houtense dorp. Hier bleek, ver in de bosjes weggestopt, een oude Mercedes in lichterlaaie te staan. De brandweer heeft de brand geblust.