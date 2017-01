Verdachten plofkraken moeten in de cel blijven

De eerste drie verdachten moeten voorlopig nog in de cel blijven. De advocaten wilden dat hun cliënten naar huis mochten omdat bij twee van de drie verdachten de partner de opvoeding niet alleen kon doen. Volgens hen was tevens het bewijs 'mager'. De volgende zitting in de zaak is op 31 maart.



Ook de volgende vier mannen willen dat hun voorlopige hechtenis opgeschort wordt.



Bouwkeet

De rechtbank heeft de hele middag uitgetrokken voor twee zittingen rondom plofkraken. In een zitting staan drie mannen uit Nieuwersluis en Utrecht terecht voor het plegen van plofkraken op pinautomaten in een vestiging van Albert Heijn. Ook pleegden zij een plofkraak in het Zeeuwse Axel, waar ze ruim 70.000 euro buitgemaakt zouden hebben.



In Soest werden de drie door de politie opgepakt. Ze hadden zich verstopt in een bouwkeet in de buurt van een pinautomaat. Die keet was er op een onopvallende plek enkele dagen eerder neergezet.



In een andere zitting staan nog eens vier mannen uit Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein terecht. Zij zouden volgens justitie in onder meer Leersum, Almelo en Oegstgeest plofkraken hebben gepleegd.