Verdachten plofkraken voor de rechter

In de zitting zullen de advocaten van de verdachten hun onderzoekswensen indienen. De verdachten wordt deelname aan een criminele organisatie verweten. In het dossier staan 54 plofkraken, maar voor slechts een paar kraken is bewijs. Volgens de advocaat van David R. uit Nieuwersluis is het slechts 'mager bewijs'. Hij wil dat zijn voorlopige hechtenis wordt opgeschort.



De advocaat van mede verdachte Roger K. wil ook schorsing van hechtenis. K. huurde de bouwkeet in Soest waar de drie verdachten eind 2016 werden aangehouden en is vader van twee jonge kinderen. Zijn partner kan de opvoeding niet alleen aan en dus zou hij voorlopig vrij moeten komen. Ook de derde verdachte zou vrij moeten komen omdat het niet goed gaat met zijn kinderen en zijn bedrijf.



Het OM vindt dat de mannen vast moeten blijven zitten, in ieder geval tot de volgende zitting op 31 maart. De rechtbank gaat zich daar over buigen.



Bouwkeet

De rechtbank heeft de hele middag uitgetrokken voor twee zittingen rondom plofkraken. In een zitting staan drie mannen uit Nieuwersluis en Utrecht terecht voor het plegen van plofkraken op pinautomaten in een vestiging van Albert Heijn. Ook pleegden zij een plofkraak in het Zeeuwse Axel, waar ze ruim 70.000 euro buit gemaakt zouden hebben.



In Soest werden de drie door de politie opgepakt. Ze hadden zich verstopt in een bouwkeet in de buurt van een pinautomaat. Die keet was er op een onopvallende plek enkele dagen eerder neergezet.



In een andere zitting staan nog eens vier mannen uit Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein terecht. Zij zouden volgens justitie in onder meer Leersum, Almelo en Oestgeest plofkraken hebben gepleegd.