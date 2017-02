Vergaderingen tunnel en zwembad trekt veel publiek

De vergadering van de Provinciale Staten over de ondertunneling van het spoor in Maarsbergen, is vanavond goed bezocht. Zo'n 13 insprekers hebben zich gemeld. Ook bij de discussie over het zwembad Woestduin (een paar meter verderop) is het druk. Dat was twee weken geleden al niet anders.